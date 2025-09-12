تهديد مباشر، هجوم إلكتروني يستهدف ممثلين وشخصيات عامة إسرائيلية

كشفت القناة الإسرائيلية 12، اليوم الجمعة، عن أن عشرات الممثلين والشخصيات العامة في إسرائيل تعرضوا لهجوم إلكتروني واسع النطاق، تضمن رسائل تهديد منسوبة إلى عناصر إيرانية.

وبحسب القناة، فقد تلقى المستهدفون رسائل عبر البريد الإلكتروني وحساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، تحمل طابعًا تهديديًا مباشرًا وتلميحات بقدرة المهاجمين على الوصول إلى بيانات خاصة.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران خلال الأشهر الأخيرة، حيث تبادل الطرفان تنفيذ هجمات متكررة استهدفت مؤسسات حكومية وبنى تحتية حساسة، إضافة إلى محاولات اختراق قواعد بيانات تخص مواطنين ومسؤولين.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن وحدة السايبر في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" فتحت تحقيقًا موسعًا لتحديد حجم الاختراقات، وما إذا كانت قد شملت تسريب معلومات شخصية أو ملفات حساسة.

ويعكس الهجوم الأخير، وفق مراقبين، اتساع نطاق المواجهة بين إيران وإسرائيل لتشمل ليس فقط المرافق الاستراتيجية، بل أيضًا المجال الثقافي والإعلامي، بهدف الضغط النفسي وإثارة الرأي العام داخل إسرائيل.

