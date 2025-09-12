الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان وتفجر منزلًا في ميس الجبل

لبنان
لبنان

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع لبنان، حيث نفذت مسيرة غارة على سيارة في جنوب البلاد، كما فجر الجيش منزلا في بلدة ميس الجبل الحدودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة من نوع "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل.

وأصيب صياد بشظية قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية قرب مركبه مقابل شاطئ الناقورة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجرا، عملية تفجير لمنزل في محلة الجدار في بلدة ميس الجبل.

وتستمر إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق.

وتأتي الضربات الجوية ضمن سلسلة من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تهدف إلى استهداف مواقع يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها تهدد أمنه، لكنها في الوقت نفسه تزيد من توتر الأوضاع في لبنان في ظل دعوات مستمرة لنزع سلاح حزب الله، الذي تشدد إسرائيل على أنه "يشكل تهديدا مباشرا" لأمنها القومي. 

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

