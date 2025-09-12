التريلر الرسمي لفيلم Christy بعد عرضه في مهرجان تورنتو

طرح رسميا التريلر الدعائي الأول لفيلم النجمة سيديني سويني Christy، وذلك بعد أيام من عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان تورنتو السينمائي.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم Christy، لـ دقيقتين ونصف، تضمنت مشاهد قتالية، ودرامية، ومشوقة للفيلم المقرر طرحه للمشاهدة في صالات السينما ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥.

First trailer for ‘CHRISTY’, starring Sydney Sweeney as pro boxer Christy Martin.



In theaters on November 7. pic.twitter.com/tV6MN8MWOL — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 11, 2025

سيديني سويني تلفت الأنظار بفيلم Christy

ولفتت الأنظار الممثلة الأمريكية سيدني سويني، في مهرجان تورنتو، بسبب أدائها في فيلم "Christy"، حيث رشحها العديد من النقاد، للفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في عام ٢٠٢٥، بسبب إتقانها للدور.

وجسدت سيدني في فيلم Christy، قصة حياة البطلة الرياضية كريستي مارتن، التي صنعت مجدا في عالم الملاكمة وحصدت العديد من الألقاب، وشاركها في بطوله الفيلم النجم بن فوستر، بدور مدير أعمال البطلة وزوجها جيم مارتن، والفيلم من إخراج ديفيد ميشود.

الدورة 50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

وتقام الدورة ٥٠ من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، وتشهد العروض الأولي لعدد من الأفلام العالمية، التي تتنافس علي الفوز بجوائز المهرجان.

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

مهرجان تورنتو الدولي السينمائي - TIFF، هو مهرجان أفلام يعقد سنويا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية.

ويبدأ المهرجان ليلة الخميس بعد عيد العمال “أول يوم اثنين في سبتمبر في كندا”، ويستمر لمدة أحد عشر يوما، ويشارك فيه عدد من الأفلام من حول العالم.

وتعرض الأفلام على شاشات ضخمة يتم تركيبها في أماكن وسط مدينة تورونتو الكندية.

