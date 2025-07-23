عرض فيلم كيليان مورفي Steve في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

أعلنت منصة نتفليكس، عن عرض فيلم النجم كيليان ميرفي Steve، لأول مرة عالميا، في الدورة القادمة من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر القادم.

تفاصيل فيلم Steve

وذكرت منصة نتفليكس، في بيان لها، أن فيلم Steve، سيعرض في مهرجان تورنتو، قبل أن يُعرض على منصة 'Netflix' بتاريخ 3 أكتوبر.

وتدور أحداث فيلم Steve، حول مدير مدرسة إصلاحية، يكافح من أجل إبقاء طلابه على المسار الصحيح، بينما يتصارع من أجل سلامة صحته العقلية.

فيلم Steve، من إخراج تيم ميلانتس، وبطولة الممثل الحائز علي جائزة الأوسكار كيليان مورفي، وجاي ليكورجو، والممثلة تريسي أولمان، وسيمبي أجيكاوا، وإميلي واتسون.

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

مهرجان تورنتو الدولي السينمائي - TIFF، هو مهرجان أفلام يعقد سنويا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية.

ويبدأ المهرجان ليلة الخميس بعد عيد العمال “أول يوم اثنين في سبتمبر في كندا”، ويستمر لمدة أحد عشر يوما، ويشارك فيه عدد من الأفلام من حول العالم.

وتعرض الأفلام على شاشات ضخمة يتم تركيبها في أماكن وسط مدينة تورونتو الكندية.

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