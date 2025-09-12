موعد مباراة زد والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يحل الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدي المدير الفني ضيفا على فريق زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة زد ضد الإسماعيلي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة زد أمام الإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد القاهرة في اليوم الأول لمباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وزد

تنقل مباراة زد والإسماعيلي عبر شاشة قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز أمام زد من أجل مصالحة جماهيرهم بعد الخسارة الثقيلة علي ملعبهم بالإسماعيلية أمام غزل المحلة بثلاثية قبل توقف الدورى.

موقف الإسماعيلي وزد في الدوري

يدخل الإسماعيلى مباراة الليلة ورصيده 4 نقاط يحتل بها المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يملك فريق زد صاحب الأرض 6 نقاط ويحتل المركز الحادى عشر في جدول الترتيب.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة زد ضد الإسماعيلي في الجولة السادسة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

حكام مباراة زد ضد الإسماعيلي

محمد العتباني (حكمًا للساحة)، عماد العقاد ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين)، أحمد شهود (حكمًا رابعًا)، الدولي عمرو الشناوي وهاني خيري (تقنية الفيديو).

وأعلن الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق النادي الإسماعيلي، عن قائمة الدراويش لخوض مواجهة أمام فريق زد.

قائمة مباراة الإسماعيلي أمام زد

حارس مرمى: أحمد عادل، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار، عبد الله محمد، محمد إيهاب، إبراهيم النجعاوي،حماده صلاح.

خط الوسط: محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، محمد وجدي، محمد سمير كونتا، عبد الرحمن كتكوت، إريك تراوري، عمر القط، عمرو السعيد.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج، أنور عبد السلام، محمد زيدان.



مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت ضد البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد ضد الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود ضد الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك ضد المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي ضد الأهلي.. الثامنة مساء.

