فوضى في البرلمان الأوروبي بسبب الناشط الأمريكي المقتول تشارلي كيرك (فيديو)

أثار الناشط الأمريكي تشارلي كيرك، الفوضى داخل البرلمان الأوروبي، بعد طلب من اليمين لإقامة دقيقة صمت تكريما للناشط اليميني الأمريكي المقتول والمؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأراد المشرعون المنتمون إلى اليمين المتطرف الأوروبي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع البيت الأبيض في عهد ترامب، أن يُجري البرلمان الأوروبي، مثلما فعل الكونجرس الأمريكي، تكريما صامتا للناشط البالغ من العمر 31 عامًا.

BREAKING: Left-wing MEPs in the European Parliament refuse to observe a minute's silence for Charlie Kirk. pic.twitter.com/i1t0lBzFyn September 11, 2025

وأظهرت لقطات فيديو من ستراسبورج، فرنسا، سياسيين يمينيين يطلبون من أولئك الذين يتحدثون خلال دقيقة الصمت أن يصمتوا، قبل أن يضربوا على مكاتبهم ويصرخوا "اخرسوا" و"اهدأوا".

وكتب تشارلي وايمرز، من حزب ديمقراطيي السويد، في طلبه للمتحدثة باسم البرلمان روبرتا ميتسولا: "لا يمكن إخماد حقنا في حرية التعبير". ولكن عندما حاول وايمرز تكريم كيرك بالتنازل عن وقت حديثه في الجلسة، قاطعه رئيس الجلسة، الذي ذكره بأن الطلب قد رُفض لأسباب إجرائية.

واتهم وايمرز البرلمان الأوروبي بـ"التحيز"، وأشار إلى التباين مع التكريم الذي أقيم في عام 2020 لـ جورج فلويد، الذي أثار مقتله على يد ضابط شرطة أمريكي احتجاجات عالمية.

As conservatives, we requested a minute of silence in the European Parliament to honor Charlie Kirk. The left, calling themselves democrats, naturally refused. They are the same everywhere… Even in the face of death, they are incapable of showing human compassion. Therefore, I… pic.twitter.com/2o9vUljGLA — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) September 11, 2025

وبالمثل، هاجم حزب "الرابطة الشمالية" اليميني الإيطالي قرار البرلمان ووصفه بأنه "مخز سياسيا وغير مقبول أخلاقيا".

وعلّقت النائبة الفرنسية الوسطية ناتالي لوازو على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلة: "لم يكن تشارلي كيرك يستحق الموت. لكن ما إذا كان يستحق أن يكرمه برلماننا فهذه قصة أخرى..".

وردا على سؤال حول الحادث، قالت المفوضية الأوروبية فقط إنها "تدين جميع أشكال العنف، ونقدم خالص تعازينا لأسر الضحايا".

ويُعتقد أن القناص الذي اغتال تشارلي كيرك قد قفز من السطح وفر بعد إطلاق رصاصة واحدة من بندقية عالية القوة عثرت عليها الشرطة في منطقة حرجية قريبة من جامعة يوتا فالي في ولاية يوتا الأمريكية.

وقالت الشرطة، وهي تواصل التحقيق في أحدث عمل من أعمال العنف السياسي في أمريكا، إنه يُعتقد أن القاتل قد تدامج مع حرم الجامعة حيث تم إطلاق النار على كيرك، ويبدو أنه كان في "سن طلاب الجامعة".

ولم يتضح بعد إلى أي مدى فر القاتل، رغم أن مسؤولين في سلطات إنفاذ القانون أوضحوا أن الغابات القريبة حيث تم العثور على البندقية قد تم تأمينها.

وذكرت السلطات الفدرالية والولائية والمحلية أنها تعمل على "أكثر من مسرح جريمة نشط" يوم الخميس في البحث عن قاتل الناشط المحافظ والحليف المقرب من الرئيس دونالد ترامب.

وقال حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس: "هذا يوم مظلم لولايتنا. إنه يوم مأساوي لأمتنا. أريد أن أكون واضحًا جدًا، هذا اغتيال سياسي".

وأعلن ترامب يوم الخميس أنه سيمنح كيرك وسام الحرية الرئاسي بعد وفاته.

