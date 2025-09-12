الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

توقعات بلقاء بين ترامب ورئيس وزراء قطر لبحث تداعيات هجوم الدوحة

ترامب ورئيس وزراء
ترامب ورئيس وزراء قطر، فيتو

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الولايات المتحدة بمسؤولين أمريكيين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ووضع محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل التقرير عن مصدر قوله إن من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى، الثلاثاء، مكالمة هاتفية متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب خلالها عن "إحباطه العميق" من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ممثلي حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المسؤولين، أبلغ ترامب نتنياهو أن قرار استهداف قادة حماس السياسيين في  قطر كان "غير حكيم"، موضحين أنه غضب بشدة عندما علم بالهجوم من الجيش الأمريكي، لا من إسرائيل، الذي استهدف أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة تلعب دور الوسيط في مفاوضات إنهاء حرب غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحيفة بوليتيكو رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الولايات المتحدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة محادثات وقف إطلاق النار في غزة الرئيس دونالد ترامب نائب الرئيس جيه دي فانس وزير الخارجية ماركو روبيو المبعوث الخاص ستيف ويتكوف الإدارة الامريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس قادة حماس

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads