توقعات بلقاء بين ترامب ورئيس وزراء قطر لبحث تداعيات هجوم الدوحة

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الولايات المتحدة بمسؤولين أمريكيين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ووضع محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل التقرير عن مصدر قوله إن من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى، الثلاثاء، مكالمة هاتفية متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب خلالها عن "إحباطه العميق" من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ممثلي حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المسؤولين، أبلغ ترامب نتنياهو أن قرار استهداف قادة حماس السياسيين في قطر كان "غير حكيم"، موضحين أنه غضب بشدة عندما علم بالهجوم من الجيش الأمريكي، لا من إسرائيل، الذي استهدف أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة تلعب دور الوسيط في مفاوضات إنهاء حرب غزة.

