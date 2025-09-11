زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

تداولت وسائل إعلام أمريكية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة اليوم الخميس، صورة للشخص المحتجز في التحقيق بمقتل الناشط تشارلي كيرك ويدعى زكريا أحمد قريشي.



وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، أن السلطات أوقفت المشتبه به في عملية اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي قتل برصاصة خلال فعالية في جامعة يوتا فالي.

وقال باتيل عبر منصة "إكس" إن "المشتبه به في إطلاق النار المروع الذي أودى بحياة تشارلي كيرك قيد الاحتجاز.

وأعلن حاكم يوتا الجمهوري سبنسر كوكس أن مقتل كيرك "اغتيال سياسي"، مضيفًا: "هذا يوم مظلم لولايتنا، هذا يوم مأساوي لبلدنا، أريد أن أكون واضحًا: هذا اغتيال سياسي".

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحدث كيرك وهو يخاطب حشدًا كبيرًا عندما دوى صوت طلقة نارية واحدة أصابت رقبته.

اصابة تشارلي كيرك، بطلق ناري في رقبته خلال محاضرة في جامعة. هو من أبرز وجوه اليمين الأمريكي المتشدد. عُرف بخطابه العدائي ضد المسلمين والعرب. يربط الإسلام بـ”الإرهـ اب”، ويعارض الهجرة من الدول العربية والإسلامية.

كما يدافع بشدة عن إسرائيل ويهاجم أي تعاطف مع فلسطين وينكر وجود أي… pic.twitter.com/VCGV9SUWGr — محمد الكعبي (@Qatari) September 10, 2025

وأمر الرئيس دونالد ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لعدة أيام حدادًا على كيرك.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لم يكن أحد يفهم أو يملك قلوب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل منه".

وأضاف "كان محبوبا ويعجب الجميع وخاصة أنا، والآن رحل عنا.. أتقدم أنا وميلانيا بأحر التعازي لزوجته الجميلة إريكا وعائلته.. تشارلي، نحبك!".

ويعد كيرك صوتا رائدا في أوساط الشباب المؤيد للرئيس الجمهوري ترامب.

واشتهر المؤثر بمهاراته الخطابية وقد شارك في تأسيس منظمة "تيرنينغ بوينت أمريكا" في 2012 لتعزيز وجهات النظر المحافظة بين الشباب، الأمر الذي جعله متحدثا بارزا باسم اليمين المتطرف بين الشباب على شبكات التلفزيون وفي المؤتمرات.

واستخدم كيرك جمهوره الضخم على إنستغرام ويوتيوب لبناء الدعم لسياسات ترامب.

