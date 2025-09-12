مسلسل “Bon Appétit, Your Majesty” يثير الجدل بسبب تصريحات مسيئة لممثل

يواجه المسلسل الكوري الشهير "بالهناء والشفاء يا مولاي" (Bon Appétit, Your Majesty)، من إنتاج قناة tvN، أزمة جديدة بعد أن كُشف عن تعليقات مسيئة أدلى بها ممثل صوتي صيني، كان مسؤولًا عن دبلجة حوارات أحد الممثلين الكوريين في المسلسل.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى مشهد عُرض أثناء أحداث المسلسل، حيث تقدم مبعوثون من سلالة مينج الصينية اقتراحًا لمملكة جوسون بإقامة مسابقة طهي مقابل جزية. وفي هذا المشهد، ظهر الممثل جو جاي يون في دور أحد طهاة المينج.

وقد أدى جميع الممثلين الذين جسدوا أدوار المبعوثين، بمن فيهم جو جاي يون، حواراتهم باللغة الصينية، مع توفير ترجمة باللغة الكورية للمشاهدين.

وتلقى أداء جو جاي يون إشادات واسعة من الجمهور الصيني، الذي أثنى على دقة نطقه، وعلق البعض قائلًا: "لا بد أنه تدرب كثيرًا"، و"اعتقدت أنه صيني".



لكن الأزمة اندلعت عندما نشر الممثل الصوتي الذي تولى دبلجة حوارات جو جاي يون منشورًا على منصة التواصل الاجتماعي “شياو هونج شو” الصينية، زعم فيه أنه قام بدبلجة خطوط جو جاي يون قبل 12 ساعة من العرض، مرفقًا بالمنشور صورًا مع تعليقات مسيئة وصف فيها أداء جو بأنه "مروع"، وأن "حتى المنتج الكوري الذي يتحدث الصينية في استوديو التسجيل لم يستطع إلا أن يضحك على صوته".

وقد لاقى المنشور انتشارًا واسعًا في الصين وسرعان ما تناولته وسائل الإعلامية، مما أدى إلى تفاقم الجدل.

وقام الممثل الصوتي بحذف المنشور لاحقًا بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب هجومه العلني على الممثل.

يُذكر أن مسلسل "Bon Appétit, Your Majesty" هو مسلسل خيال رومانسي كوميدي تدور أحداثه حول طاهية موهوبة تنتقل عبر الزمن لتقابل ملكًا مستبدًا يتمتع بحاسة تذوق خارقة.

ويُعرض المسلسل عالميًا على "نتفليكس" وقد حقق شعبية كبيرة، متصدرًا قوائم المشاهدة في 42 دولة ومنطقة، وحاصلًا على المركز الأول في تصنيفات الدراما الكورية.

