الخميس 11 سبتمبر 2025
لاعب الزمالك السابق: فيريرا عليه خلق الدوافع لاستعادة صدارة الدوري

أشاد محمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، بحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعدما اقترب من التأهل لكأس العالم 2026.

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "أتفق على طريقة اللعب التي اعتمد عليها حسام حسن في مباراة بوركينا فاسو وظروف اللقاء دفعته لمشاركة أسامة فيصل على حساب مصطفى محمد".

وأضاف: "الزمالك بدأ هذا الموسم بشكل جيد باستثناء مباراة وادي دجلة، ومن الطبيعي عدم ثبات التشكيل لأن المدير الفني لا يزال يتعرف على اللاعبين ونقاط القوة والضعف في صفوف الفريق".

وأوضح: "الزمالك أهدر نقاط سهلة في مباريات الدوري والمدير الفني عليه خلق الدوافع لدى اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام المصري لاستعادة صدارة الدوري".

