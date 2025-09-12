الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 30 متهما بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجنايات

متهمين، فيتو
متهمين، فيتو

أمرت جهات التحقيق إحالة 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 598 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر  جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نشر أخبار كاذبة وسائل التواصل الاجتماعي محكمة الجنايات النيابة العامة

مواد متعلقة

حبس عاطلين بتهمة نشر أخبار كاذبة وحيازة مخدرات وسلاح في مدينة نصر

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads