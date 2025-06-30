بوجبا يكشف سبب بكائه أثناء التوقيع لـ موناكو الفرنسي

كشف النجم الفرنسي بول بوجبا كواليس اللحظات العاطفية التي عاشها أثناء توقيعه الرسمي لنادي موناكو، مساء السبت الماضي، والتي دفعته للبكاء رغم مسيرته الحافلة في الملاعب الأوروبية.

وقال بوجبا في تصريحات لقناة نادي موناكو: "رغم كل الخبرات التي اكتسبتها، لا زلت أشعر برطوبة في يدي كلما لمست القميص والشورت. إنه نوع من الضغط الإيجابي".

وأضاف لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق: "شعرت وكأنني شاب ناشئ يوقّع على أول عقد احترافي في حياته، يستعد لمغادرة منزله والذهاب إلى مقر التدريبات للمرة الأولى".





وخلال مراسم التوقيع، توجه بوجبا إلى الرئيس التنفيذي للنادي، تياجو سكورو، قائلًا له بتأثر: "إنها أطول ساعتين مرّت عليّ في حياتي".

وانضم بوجبا (32 عامًا) إلى موناكو في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع يوفنتوس في مارس الماضي، إثر تقليص عقوبة الإيقاف المفروضة عليه بسبب تعاطي المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرًا.

عقد بوجبا مع موناكو

ووقع النجم الفرنسي عقدًا مع موناكو لمدة موسمين، ينتهي في صيف عام 2027، في خطوة جديدة يأمل من خلالها في استعادة بريقه داخل الملاعب.

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