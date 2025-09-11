السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر الكامل للعراق والمساهمة في إعادة الإعمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للعراق الشقيق في جهود إعادة الإعمار وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى استعداد مصر للمساهمة الفاعلة في هذه الجهود، بما في ذلك من خلال القطاع الخاص، استنادًا إلى ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات متراكمة وإمكانات كبيرة، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء العراقي، معربًا عن تقديره لما تبديه مصر من تضامن ومساندة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.