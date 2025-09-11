الشرطة الأمريكية تعثر على سلاح يعتقد استخدامه في اغتيال تشارلي كيرك

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إنه تم العثور على السلاح الذي يُعتقد أنه استخدم في اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك.

ومن جانبه ذكر ممثل الـFBI في ولاية يوتا، روبرت بولز، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "السلاح الذي تم العثور عليه عبارة عن بندقية عالية القدرة ذات مزلاق يدوي، وقد عُثر عليها في منطقة غابية اتجه نحوها مطلق النار بعد تنفيذ الهجوم".



وأوضح بولز أن عمليات البحث عن القاتل ما زالت متواصلة، مضيفا: "لقد جنّدنا كل مواردنا للعثور على المشتبه به، وسنجدُه".

وأكد أن مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي سيقوم بتحليل السلاح، كما سيتم تحليل آثار الأحذية، وبصمات اليد والساعد.

وأشار بولز إلى أن السلطات تمتلك تسجيلا مصورا يوثق لحظة إطلاق النار على كيرك، لكنها قررت عدم نشره حاليا، مضيفا: "لدينا تسجيل عالي الجودة، ونستخدم تقنيات خاصة للتعرف على هوية المهاجم. إذا فشلنا في ذلك، سنلجأ إلى وسائل الإعلام لنشر الصور وطلب المساعدة، لكننا واثقون تماما بقدراتنا الحالية".

من جهته، أوضح ممثل إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا، بو ميسون، أن المهاجم دخل حرم الجامعة عند الساعة 11:52 صباحا بالتوقيت المحلي، ثم لاذ بالفرار إلى حي مجاور خارج أسوار الجامعة بعد اغتيال كيرك.

يذكر أن تشارلي كيرك البالغ من العمر 31 عاما وهو أحد أبرز الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأحد أبرز الأصوات المحافظة في البلاد، أصيب برصاصة قاتلة في العنق خلال مشاركته في فعالية عامة بجامعة يوتا فالي

