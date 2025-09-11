الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشرطة الأمريكية تعثر على سلاح يعتقد استخدامه في اغتيال تشارلي كيرك

تشارلي كيرك، فيتو
تشارلي كيرك، فيتو

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إنه تم العثور على السلاح الذي يُعتقد أنه استخدم في اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك.

 

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على سلاح يُشتبه باستخدامه في اغتيال الناشط تشارلي كيرك


ومن جانبه ذكر ممثل الـFBI في ولاية يوتا، روبرت بولز، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "السلاح الذي تم العثور عليه عبارة عن بندقية عالية القدرة ذات مزلاق يدوي، وقد عُثر عليها في منطقة غابية اتجه نحوها مطلق النار بعد تنفيذ الهجوم".


وأوضح بولز أن عمليات البحث عن القاتل ما زالت متواصلة، مضيفا: "لقد جنّدنا كل مواردنا للعثور على المشتبه به، وسنجدُه".

وأكد أن مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي سيقوم بتحليل السلاح، كما سيتم تحليل آثار الأحذية، وبصمات اليد والساعد.

وأشار بولز إلى أن السلطات تمتلك تسجيلا مصورا يوثق لحظة إطلاق النار على كيرك، لكنها قررت عدم نشره حاليا، مضيفا: "لدينا تسجيل عالي الجودة، ونستخدم تقنيات خاصة للتعرف على هوية المهاجم. إذا فشلنا في ذلك، سنلجأ إلى وسائل الإعلام لنشر الصور وطلب المساعدة، لكننا واثقون تماما بقدراتنا الحالية".

من جهته، أوضح ممثل إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا، بو ميسون، أن المهاجم دخل حرم الجامعة عند الساعة 11:52 صباحا بالتوقيت المحلي، ثم لاذ بالفرار إلى حي مجاور خارج أسوار الجامعة بعد اغتيال كيرك.

يذكر أن تشارلي كيرك البالغ من العمر 31 عاما وهو أحد أبرز الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأحد أبرز الأصوات المحافظة في البلاد، أصيب برصاصة قاتلة في العنق خلال مشاركته في فعالية عامة بجامعة يوتا فالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشارلي كيرك مكتب التحقيقات الفيدرالي ولاية يوتا

مواد متعلقة

ترامب ينعى تشارلي كيرك ويصفه بـ"شهيد الحقيقة والحرية" ويعلن منحه وسام الحرية

تشديد الحراسة حول البيت الأبيض بعد مقتل تشارلي كيرك وترامب يتهم "اليسار الراديكالي"

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads