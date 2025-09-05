الجمعة 05 سبتمبر 2025
أرقام مميزة لـ تشابي ألونسو مع ريال مدريد

الونسو
الونسو

حقق المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الإسباني تشابي ألونسو، بداية مميزة مع النادي الملكي في الموسم الجديد 2025-2026، عقب توليه المهمة فى الصيف خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

انطلاقة قوية لألونسو مع ريال مدريد

كشفت الإحصائية  أنه خلال موسمه الأول مع الفريق حقق تشابي ألونسو 7 انتصارات، وتعادلًا وحيدًا، وهزيمة واحدة فقط في تسع مباريات رسمية.

وأضافت الصحيفة: "ألونسو سجل نسبة فوز بلغت 77.78% في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق، ليصبح رابع أفضل مدرب في تاريخ النادي خلال القرن 21 من حيث نسبة الانتصارات في أول 9 مباريات".

وواصلت الصحيفة: "ما يميز إنجاز تشابي أن المدربين الثلاثة الذين يتفوقون عليه في هذه القائمة وهم خواندي راموس، مانويل بيليغريني، وسانتياغو سولاري،  لم يحقق أيٌّ منهم ألقابًا مع "الملكي".

وأشارت الصحيفة إلى أن جانب ألونسو حقق ثلاثة مدربين آخرين أرقامًا مماثلة خلال القرن 21، وهم فاندرلي لوكسمبورغو، وجوزيه مورينيو، وكارلو أنشيلوتي، في فترته الأولى مع الفريق، وسجل كل منهم 7 انتصارات وتعادلين أو تعادلًا وخسارة.

وبحسب التقرير فإن المفارقة أن أنشيلوتي أكثر مدربي ريال مدريد نجاحًا في التاريخ بحصد 15 لقبًا، حقق أرقامًا أسوأ من ألونسو في فترته الثانية مع الفريق بين 2022 و2025، رغم نجاحه في قيادة النادي لتحقيق ثنائية الدوري ودوري الأبطال مرتين.

وتابعت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قاد ريال مدريد لتحقيق ثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و2018، لم يتمكن من تحقيق بداية أفضل من تشابي ألونسو في أيٍّ من فترتيه التدريبيتين مع الفريق.

 

