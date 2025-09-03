بعد انضمامه للقائمة، نجم أرسنال ينتظر رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، قائمة فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تواجد النجم الشاب ماكس دومان.

وشارك اللاعب الصاعد ماكس دومان، صاحب الـ 15 عامًا، لأول مرة مع فريقه أرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليدز يونايتد، في الجولة الثانية من الموسم الجديد، ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عامًا و235 يومًا، خلف زميله إيثان نوانيري الذي شارك ضد برينتفورد عام 2022، بعمر 15 عامًا و181 يومًا.

وانضم ماكس دومان إلى قائمة أرسنال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليصبح أمام فرصة تاريخية للمشاركة مع الجانرز قبل بلوغه 16 عامًا في 31 ديسمبر، ليصبح أصغر لاعب يظهر في المسابقة على الإطلاق.

قائمة أصغر اللاعبين في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة أصغر اللاعبين في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

يوسوفا موكوكو (16 عاما و18 يوما) مع بروسيا دورتموند في 8 ديسمبر 2020.

لامين يامال (16 عاما و68 يوما) مع برشلونة في 19 سبتمبر 2023.

سيلستين بابايارو (16 عاما و86 يوما) مع أندرلخت في 23 نوفمبر 1994.

ريان شرقي (16 عاما و102 يوما) مع ليون في 27 نوفمبر 2019.

ألين هاليلوفيتش (16 عاما و128 يوما) مع دينامو زغرب في 24 أكتوبر 2012.

مفاجأة مدوية في قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

فيما أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

ويلتقي ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ثم يلعب خارج ملعبه ضد جالطة سراي، وفي الجولة الثالثة يلتقي مع آينتراخت فرانكفورت على ملعب آنفيلد، قبل أن يغادر ليفربول إلى ملعب سانتياجو برنابيو في قمة مبارياته ضد ريال مدريد، ثم يستضيف أيندهوفن، ويخرج لمواجهة إنتر ميلان على ملعب جيوزيبي مياتزا، ثم يخوض لقاء خارج ملعبه ضد مارسيليا قبل أن يختتم مبارياته بلقاء كاراباج.

واختار سلوت 22 لاعبًا في قائمة ليفربول على الرغم من أنه يمتلك المساحة لاستدعاء 25 لاعبًا، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، كما شهدت مفاجأة باستبعاد فيديريكو كييزا جناح الريدز في مفاجأة كبرى.

قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر - جورجي مامارداشفيلي- فريدي وودمان.

خط الدفاع: جو جوميز - واتارو إندو - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - كونور برادلي - جيوفاني ليوني - آندي روبيرتسون - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك - محمد صلاح- كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - ريو نجوموها.

