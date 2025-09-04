لاعب ريال مدريد يرفض الرحيل إلى الدوري التركي

رفض ديفيد ألابا، لاعب ريال مدريد الإسباني، فكرة الانتقال إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع فوت ميركاتو، أن ديفيد ألابا رفض الانتقال إلى الدوري التركي خلال الانتقالات الصيفية، رغم رغبة ناديي بشكتاش وفنربخشة في ضم اللاعب.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من راتب ألابا الكبير مع ريال مدردي، إلا أن فنربخشة حاول ضم ألابا على سبيل الإعارة براتب يصل إلى 6 ملايين يورو، إلا أن اللاعب النمساوي رفض كل محاولات رحيله عن ريال مدريد، حيث تمسك باستكمال مسيرته مع الملكي.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، حيث خاض 116 مباراة بقميص الفريق الملكي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9، فيما لم يلعب المدافع النمساوي أي دقيقة مع الريال منذ بداية الموسم الحالي.

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لـ دوري أبطال أوروبا

وأعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026، والتي شهدت تواجد ألابا.

ويواجه ريال مدريد في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا كلًا من: "مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس وأولمبيك مارسيليا، كايرات ألماتي الكازاخستاني، أولمبياكوس اليوناني، موناكو الفرنسي وبنفيكا البرتغالي".

قائمة ريال مدريد لمباريات دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباريات دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس - خافيير نافارو.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميلتاو - ديفيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - دين هويسن - دييجو أجوادو - يسوع فورتيا - ديفيد خيمينيز - جوان مارتينيز - فيكتور فالديبيناس.

خط الوسط: جود بيلينجهام - أردا جولر - أورلين تشاواميني - فيدريكو فالفيردي - إدوارد كامافينجا - داني سيبايوس - خورخي سيستيرو - بول فورتوني - مانويل أنخيل - سيزار بالاسيوس - كريستيان بيريا - هوجو دي يانوس - ثياجو بيتارك.

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - إندريك - رودريجو جوس - فرانكو ماستانتونو - إبراهيم دياز - دانيال يانيز.

