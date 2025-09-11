غارات الاحتلال تدمر 10 منازل في مخيم الشاطئ بغزة منذ صباح اليوم

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 منازل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة منذ صباح اليوم الخميس.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 64,718 شهيدا و163,859 مصابا.

وأكدت الوزارة أن الأعداد مرشحة للزيادة في ظل استمرار الهجمات وصعوبة وصول فرق الإسعاف إلى العديد من المناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها، وتعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفاة 6 أشخاص بينهم طفل بسبب المجاعة في غزة خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، وفاة ستة أشخاص بينهم طفل، نتيجة التجويع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أن استمرار الحصار ونقص المساعدات الغذائية والدوائية يفاقمان الوضع الإنساني في القطاع، محذرا من أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع ما لم يتم إدخال إمدادات عاجلة تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.

