بعد "كيفك ع فراقي"، فضل شاكر يستعد لتقديم ديو جديد مع محمد نجله

حقق النجم اللبناني فضل شاكر، نجاحا كبيرا بديو كيفك ع فراقي والذي قدمه مع نجله محمد مؤخرا وحقق أرقاما قياسية.

فضل شاكر ونجله

ويستعد النجم فضل شاكر خلال الأيام المقبلة لتجهيز ديو جديد مع نجله محمد، بعد انتهاء الأخير من جولته الغنائية.

وكان النجم اللبناني فضل شاكر طرح ديو كيفك ع فراقي، والذي جمعه مع نجله محمد فضل شاكر، وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية كيفك ع فراقي لفضل شاكر ونجله محمد، من كلمات سمير الهنيدي، ومن ألحان وائل الشرقاوي وتوزيع حسام الصعبي.

وقال محمد فضل شاكر في لقاء تلفزيوني إنه كان ينتظر هذا الديو منذ 13 عاما، مشيرا إلى أنه يخجل من الغناء أمام والده.

