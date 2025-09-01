الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد "كيفك ع فراقي"، فضل شاكر يستعد لتقديم ديو جديد مع محمد نجله

فضل شاكر، فيتو
فضل شاكر، فيتو

حقق النجم اللبناني فضل شاكر، نجاحا كبيرا بديو كيفك ع فراقي والذي قدمه مع نجله محمد مؤخرا وحقق أرقاما قياسية.

 

فضل شاكر ونجله

ويستعد النجم فضل شاكر خلال الأيام المقبلة لتجهيز ديو جديد مع نجله محمد، بعد انتهاء الأخير من جولته الغنائية.

وكان النجم اللبناني فضل شاكر طرح ديو كيفك ع فراقي، والذي جمعه مع نجله محمد فضل شاكر، وذلك على موقع يوتيوب.

 

 

أغنية كيفك ع فراقي لفضل شاكر ونجله محمد، من كلمات سمير الهنيدي، ومن ألحان وائل الشرقاوي وتوزيع حسام الصعبي.

 

وقال محمد فضل شاكر في لقاء تلفزيوني إنه كان ينتظر هذا الديو منذ 13 عاما، مشيرا إلى أنه يخجل من الغناء أمام والده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فضل شاكر و نجله النجم اللبناني فضل شاكر فضل شاكر اللبناني فضل شاكر

الأكثر قراءة

تعرف على المخالفات التي حددها القانون لمنع توصيل الكهرباء للعقارات

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

استدعاء مهاجم ليفربول لأول مرة لمنتخب فرنسا

أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

ارتفاع الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

قانون العمل الجديد، 4 أشهر إجازة وضع مدفوعة الأجر للمرأة العاملة

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

رابط تظلمات الثانوية العامة على نتائج امتحانات الدور الثاني

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads