الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع موظف صدمته سيارة في قنا

اسعاف
اسعاف

لفظ موظف في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته إثر حادث سيارة صدمته، خلال خروجه من الوحدة المحلية لأداء مهمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بإصابة موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت إثر حادث سيارة صدمته أمام مقر الوحدة.

وبعد الفحص تبين إصابة حمدي.م، يبلغ من العمر 50 عامًا، موظف الحضور والانصراف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وبعد 24 ساعة من محاولة إنقاذه لفظ أنفاسه الأخيرة على فراش مستشفى قنا الجامعي متأثرًا بإصابته في حادث سيارة صدمته أمام مقر الوحدة خلال خروجه لآداء مهمة.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

