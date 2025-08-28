زغلول صيام يكتب: هما الحكام خلصوا في العالم ولم يتبقَّ سوى الإسباني روخاس؟!

لا أعرف لماذا نصر على تسجيل أهداف في مرمانا وافتعال أزمات بدون لازمة؟!… لماذا الإصرار على طاقم إسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز؟! وما هو سر تمسك رئيس لجنة الحكام أوسكار بهذا الحكم؟! دايما كان فيه بروتوكول داخل لجنة الحكام بالابتعاد عن جنسية المدربين عند اختيار طاقم حكام لإدارة مباراة في الدوري المصري… ليس هذا فقط ولكن الحكام أداروا نفس المباراة الموسم الماضي! ما هي العبقرية في اختيار أوسكار لطاقم الحكام الإسباني بقيادة روخاس لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز؟!

أعتقد أنه مطلوب على وجه السرعة تدخل المهندس هاني أبوريدة وإدارة الاتحاد لإفهام رئيس لجنة الحكام أن الأمر لا يستقيم بهذا الشكل لأسباب منطقية والابتعاد عن مواطن الشبهات.. نعم قد يكون الإسباني أفضل حكم في العالم ولكنه غير مناسب للمباراة!

وأين لجنة الحكام التي تم اختيارها في الساعات الأخيرة وهل هي موافقة على هذا العبث؟! أم أن أوسكار يتصرف من تلقاء نفسه دون استشارة أحد؟!

ألا يكفي مسابقة الدوري الممتاز التي أصبحت هزيلة وتراجعت للوراء كثيرا في ظل عدم وجود نظام واضح لها كل موسم أسوة بالدوريات العالمية.

لقد تسربت أسماء طاقم التحكيم قبل الإعلان الرسمي والتسريب صحيح، وكان هنا لا بد أن يبادر أحد بسؤال رئيس لجنة الحكام عن صحة الأمر ومحاولة إقناعه بالتراجع درءًا للشبهات، خاصة وأننا في بداية الموسم والقاصي والداني يشهد أن أداء الحكام مع انطلاق الموسم أكثر من رائع، وتراجعت الأخطاء بنسبة كبيرة جدا وهو أمر يحسب للجنة الحكام!

وكان على رئيس رابطة الأندية الذي خرج يبشرنا بالإنجازات التي حدثت في آخر أربع سنوات أن يستفسر عن الأمر وإن صح فلا بد من تصحيحه بدلًا من تصدير المشاكل في البداية.

ورغم أنني واحد ضد الاستعانة بالأجانب في الملاعب المصرية سواء مدربين أو حكام ولكن إذا اخترت فلا بد أن يكون الاختيار صحيحًا ومناسبًا، رغم أن ذلك ليس من عادتنا.

طبعًا من حق بيراميدز أن يعترض على طاقم الحكام.. ويبقى للحديث بقية إن كان في العمر بقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.