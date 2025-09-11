الخميس 11 سبتمبر 2025
محافظ شمال سيناء يزور قرية الجورة ويعلن افتتاح مسجد الشيخ خلف الكبير قريبًا

تفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، وذلك خلال توجهه إلى معبر رفح البري لمتابعة المستجدات، حيث التقى عددًا من الأهالي بحضور الشيخ عرفات خضر، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية والتنموية، بحضور اللواء وائل رضوان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرص الدولة على دعم القرى والمناطق التنموية بالمحافظة، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية للأهالي.

كما وجّه الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة المطالب التي طرحها الأهالي والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق مصلحة المواطنين ويرفع عنهم المعاناة.

إنشاء محطات طاقة شمسية جديدة بقدرة 35 ميجاوات لدعم مشروعات جنوب سيناء والتجمعات البدوية

محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا لمتابعة تحديث المخطط الاستراتيجي

وخلال الزيارة، أعلن المحافظ عن الاستعداد لافتتاح مسجد الشيخ خلف الكبير في القرية قريبًا، بما يعزز دور العبادة والخدمات الدينية في المنطقة.

