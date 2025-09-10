عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل الأمم المتحدة (هابتيات)، والمكتب الاستشاري المكلف بإعداد تحديث المخطط الاستراتيجي وتحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع خطط التنمية المستدامة لهذه المشروعات لمدينة طور سيناء (عاصمة المحافظة).

محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا لمتابعة تحديث المخطط الاستراتيجي

خلال الاجتماع عرض نتائج الدراسات والأبحاث الخاصة بالوضع الراهن للمدينة والتحديات التي تعوق عجلة التنمية وسبل التغلب عليها، إلى جانب مناقشة المشروعات المقترحة وأولويات التنفيذ، ومن أبرزها:

تطوير منطقة الصيادين (محكي الجبيل) واستكمال تطوير ميناء الصيد وتطوير ورفع كفاءة مطار طور سيناء واستغلال منطقة رأس رايا في السياحة البيئية وسياحة السفاري والدعوة لإقامة سباقات دولية لرياضة الشراع بقرية ماجدولينا وإنشاء متحف ملتقى الحضارات.

كما ناقش الاجتماع التوسعات المقترحة للحيز العمراني لمدينة طور سيناء لتلبية الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050، ليصبح إجمالي المساحة 8714 فدانًا.

ووجّه المحافظ بضرورة تكامل المخطط الاستراتيجي مع خريطة التنمية المتكاملة التي سبق عرضها على فخامة الرئيس، مع ربط العمران بقطاع (الطور/سانت كاترين) كمركز للتراث العالمي والسياحة الدينية (أولوية أولى).

والأخذ في الاعتبار المشروعات المقترح تنفيذها وعلى رأسها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر لما له من مردود إيجابي على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير منطقة حمام موسى نظرًا لقيمتها التاريخية والدينية، واستغلالها في مشروعات سياحة استشفائية مميزة تضيف بعدًا جديدًا للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.