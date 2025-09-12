ذكرى البطريرك المعلم، الكنيسة القبطية تحيي نياحة البابا مرقس الخامس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا مرقس الخامس، البطريرك الثامن والتسعين من بطاركة الكرازة المرقسية، الذي رحل عن عالمنا سنة 1336 للشهداء (1619م).

قصة البابا مرقس الخامس

البابا مرقس الخامس وُلد في بلدة البياضية، ومال منذ شبابه إلى حياة الزهد والتكريس، فترك العالم وترهّب بدير القديس مكاريوس الكبير ببرية شيهيت. وبعد نياحة البابا غبريال الثامن، وقع الاختيار عليه من قِبَل الأساقفة والأراخنة، وتمت رسامته بطريركًا في 26 بؤونة سنة 1319 للشهداء (1603م)، في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة.

تميَّز هذا البطريرك الجليل بسعة معرفته وثقافته الكنسية واللاهوتية، لكنه واجه تحديات صعبة من بعض أبنائه بسبب قضايا الأحوال الشخصية، وظل ثابتًا في تعاليم الإنجيل إلى أن أزاح الله عنه المقاومين.

وخلال فترة خدمته، قام بزيارات رعوية لأبناء الكنيسة في الصعيد والقدس، بينما كان مقر الكرسي البطريركي في كنيسة العذراء الأثرية بحارة زويلة.

وبعد أن أكمل سعيه الرعوي، تنيّح بسلام، وصُلّي على جثمانه في كنيسة البطريركية، ثم نُقل إلى دير القديس مكاريوس ببرية شيهيت، حيث دُفن بإكرام يليق بمكانته.

