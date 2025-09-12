من العمولة إلى البدلات، كل ما تريد معرفته عن الأجر المتغير في قانون العمل الجديد

جاءت تفاصيل الأجر المتغير في قانون العمل الجديد الجديد ليضع تعريفًا واضحًا لمفهوم "الأجر المتغير"، باعتباره كل ما يتقاضاه العامل بخلاف أجره الأساسي.

مفردات الأجر المتغير

ويشمل ذلك عدة عناصر أساسية تشكل في مجموعها دخلًا إضافيًّا للعامل، من بينها:

العمولة أو النسبة المئوية: وهي مقابل مالي يحصل عليه العامل نظير ما يحققه من إنتاج أو مبيعات أو تحصيلات.

العلاوات: مبالغ مالية أو نسب مضافة إلى الأجر الأساسي، تُصرف لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية دون أن تدمج في الأساس.

المنح: زيادات مالية تُصرف للعامل إذا كانت منصوصًا عليها في العقود أو اللوائح أو درجت العادة على منحها.

المكافآت: مبالغ نقدية أو عينية تُمنح للعامل تقديرًا للتميز أو الكفاءة في الأداء.

البدلات: مقابل مالي يمنح للعامل لقاء ظروف خاصة أو مخاطر يتعرض لها أثناء عمله.

نصيب الأرباح: حصة العامل من صافي الأرباح التي تحققها المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة.

الوهبة: ما يتلقاه العامل من غير صاحب العمل إذا كان العرف أو اللوائح تسمح بذلك.

مقابل الخدمة: مبالغ يدفعها العملاء في قطاعات مثل السياحة والفنادق، ويتم توزيعها وفق قرارات تنظيمية من الوزير المختص بالتعاون مع الأطراف المعنية.

المزايا العينية: خدمات أو مزايا غير نقدية يقدمها صاحب العمل ولا تستلزمها طبيعة العمل.



مهام صندوق تمويل التدريب والتأهيل

حددت المادة (20) من القانون دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل، باعتباره أداة قومية تستهدف ربط التدريب بسوق العمل واحتياجاته. وتتمثل أبرز اختصاصاته في:

1. تمويل مشروعات تنمية مهارات العاملين، وإنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج اللازمة.

2. دعم المبادرات التنموية التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات السوق الحالي والمستقبلي.

3. وضع القواعد المنظمة لعمليات التمويل.

4. متابعة وتقييم الأنشطة التي يمولها الصندوق.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، مع تمثيل متساوٍ للمنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

ويتولى المجلس وضع قواعد العمل واللوائح الداخلية، إلى جانب تحديد النظام المالي والمحاسبي. كما يملك المجلس الحق في استخدام الوسائل القانونية الخاصة لتحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته.

