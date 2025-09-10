الخميس 11 سبتمبر 2025
إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا

إمام محمدين، فيتو
إمام محمدين، فيتو

قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تعيين إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي خلفا له إسماعيل يوسف.

يذكر أن إمام محمدين له باع وتاريخ كبير في قطاع الناشئين بالعديد من الأندية وأبرزها نادي إنبي.

 

إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا 

 

موعد مباراة سيراميكا وسموحة

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة سموحة فى إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري 

 

ويفتقد سيراميكا عمرو قلاوة بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه الماضية أمام المقاولون العرب بسبب التدخل القوي على قدم اللاعب، ليتم إيقافه مباراتين من قبل لجنة العقوبات.

وتعرض قلاوة للإصابة خلال تدريبات الفريق مؤخرا يغيب علي أثرها 3 أسابيع حتى يعود إلى تدريبات الفريق مجددا،

وجارٍ تجهيز الثلاثي كريم الدبيس الظهير الأيسر بعد تعافيه من إصابة بمزق فى العضلة الضامة وخالد عبد الفتاح الظهير الأيمن بعد تعافيه من الاصابة بمزق فى الضامة والمغربى أحمد بلحاج بعد الشكوى التى شعر بها فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة

ويحتل سيراميكا المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعدما حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

