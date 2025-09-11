الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظواهر جوية تعوق صفو استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة.

 

حالة الطقس اليوم الخميس

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس 11 سبتمبر، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل في آخره.

الظواهر الجوية

وحذرت الأرصاد من  شبورة مائية من (8:4 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من إحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 4) درجة.

كما لفتت بظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رزاز خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتوقعت أيضا نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

 

وبالنسبة لحالة البحرين فقد أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج (1: 2) متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية،

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

 

