تشديد الحراسة حول البيت الأبيض بعد مقتل تشارلي كيرك وترامب يتهم "اليسار الراديكالي"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق المؤثّر اليميني تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص الأربعاء خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا، معتبرا إياه "شهيد الحقيقة والحرية".

وقال ترامب في مقطع فيديو على شبكته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إنّه "منذ سنوات، واليسار الراديكالي يشبّه أمريكيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين وبأسوأ المجرمين والقتلة الجماعيين في العالم. هذا النوع من الخطاب مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلدنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فورًا".

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

وأضاف "ستتعقّب إدارتي كلّ من ساهم في هذه الجريمة الشنيعة وفي أيّ عنف سياسي آخر، بما في ذلك المنظّمات التي تمولّهم وتدعمهم".



ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأنه تم إغلاق البيت الأبيض وفرض محيط أمني واسع حوله بعد مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في ولاية يوتا.

وأوضحت الصحيفة: "يبدو أنه تم فرض محيط أمني واسع النطاق حول البيت الأبيض".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار في عنقه خلال فعالية بولاية يوتا الأمريكية.

وهز مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بتنكيس الأعلام في مختلف الولايات، وإعلان الحداد لعدة أيام.

هذا وعلق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على مقتل الناشط تشارلي كيرك، قائلا إن "اليسار حزب القتل".

ويعد كيرك من أبرز الناشطين المحافظين المقربين من ترامب، وفي تصريحاته العلنية، انتقد كيرك نظام كييف، وعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ودعا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وكان من أشد المؤيدين لسياسة ترامب، وقد أثار مقتله المفاجئ صدمة في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.

