فرنسا تكشف قائمتها المختصرة لأفضل فيلم عالمي في أوسكار 2026

الأوسكار 2026، أعلنت فرنسا رسميًّا قائمتها المختصرة للأفلام المرشحة لتمثيلها في فئة أفضل فيلم روائي عالمي ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98، المقرر في مارس 2026.

الإعلان جاء بعد اجتماع لجنة الاختيار التابعة لـ المركز الوطني للسينما (CNC)، وسط ترقب واسع من النقاد والجمهور، خاصة أن فرنسا لم تفز بالجائزة منذ فيلم Indochine عام 1993، فهذه القائمة تعكس تنوع الإنتاج الفرنسي بين الدراما والخيال والتحريك والسياسة، وتضع المنافسة في مستوى غير مسبوق.

القائمة المختصرة لأفضل فيلم عالمي فرنسي:

اللجنة التي وضعت هذه الاختيارات تضم خبراء من الوسط الفني والصناعي، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم حتى الآن، على عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة.

1. فيلم Nouvelle Vague

وهو فيلم أبيض وأسود من إخراج الأمريكي ريتشارد لينكلاتر، يستعيد أجواء الموجة الفرنسية الجديدة ويُعتبر تكريمًا لها، وقد تم عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، ولاقى إشادة واسعة.

استحوذت نتفليكس على حقوق التوزيع في أمريكا، حيث سيُطرح بدور السينما في 31 أكتوبر، ثم على المنصة في 14 نوفمبر.

2. فيلم It Was Just an Accident

هو أحدث أفلام المخرج الإيراني جعفر بناهي، الحائز على جوائز عالمية، وقد نال إشادة كبيرة بعد عرضه في مهرجان كان، حيث فاز بجائزة كبرى.

وهناك توقعات بأن تتدخل شركات أمريكية مثل Neon لدعم الفيلم في حملات الجوائز، كما حدث مع فيلم Anatomy of a Fall الذي شق طريقه للأوسكار رغم استبعاده من الترشيح الفرنسي عام 2024.

3. فيلم Arco

وهو فيلم رسوم متحركة من إخراج أوغو بيانفينو، تدور قصته حول طفل عمره 10 سنوات يسافر عبر الزمن من عام 2932، لكنه يعلق في عام 2075 ويحاول العودة بمساعدة فتاة تُدعى آيريس، وهو من إنتاج مشترك بين فرنسا ولوكسمبورغ، وشاركت النجمة ناتالي بورتمان في دعمه.

4. فيلم Little Sister

فيلم درامي من إخراج حفصية حرزي، يتناول حياة فتاة مراهقة فرنسية جزائرية تواجه صراعًا بين ولائها لعائلتها وانجذابها العاطفي.

5. فيلم Private Life

الفيلم للمخرجة ريبيكا زلوتوفسكي، وتلعب فيه النجمة جودي فوستر دور طبيبة نفسية تتورط في لغز غامض بعد وفاة أحد مرضاها، الفيلم يُعد أول مشاركة كاملة لفوستر باللغة الفرنسية منذ نحو عشرين عامًا.

مواعيد مؤكدة في سباق الأوسكار 2026:



اجتماع اللجنة الفرنسية لاختيار الفيلم النهائي: 17 سبتمبر 2025.



الموعد النهائي لتقديم الترشيحات إلى الأكاديمية: 1 أكتوبر 2025.



إعلان القائمة المختصرة (15 فيلم): 16 ديسمبر 2025.



إعلان الترشيحات النهائية (5 أفلام): 22 يناير 2026.



حفل الأوسكار الـ98: 15 مارس 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.