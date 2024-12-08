الأحد 08 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

قبل‎ ما تشتري، إزاي تفرق بين الزبدة البلدي والمغشوشة وهذه أسعارها (فيديو)

الزبدة البقري والجمسي،فيتو
الزبدة البقري والجمسي،فيتو

كشف عصام عبد الناصر، أستاذ بمركز البحوث الزراعية قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان، كيفية التأكد من جودة الزبدة البلدي الجاموسي والبقري وكيفية كشفها من المغشوشة "الخليط".

وقال إن الزبدة البلدي ومنتجات الألبان ذات جودة عالية تجمع بين أصالة المنتجات المصرية المتواجدة في الأرياف وجودة التصنيع المستورد وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن يجب أكل أحد منتجات الألبان على الأقل 30 جرام بشكل يومي لأن الزبدة الطبيعية تدخل في تركيب الخلايا العصبية لجسم الإنسان

وأوضح أن الفرق بين الزبدة الخليط والطبيعي 100% يكمن في أن الزبدة الطبيعي تاتي من الحيوان سواءً كان نوعه بقري أو جاموسي، أما الزبدة الخليط جزء زيت نباتي وجزء قشطة طبيعي وفي بعض الأوقات يكون نباتي فقط.

وأكد أنه يمكن التفرقة بين الزبدة الطبيعي 100% والخليط من  خلال الملمس حيث أن ملمس الزبدة الطبيعي عند الضغط عليها بإصبعك في درجة حرارة الغرفة تجد مقاومة خفيفة ولا يوجد تشققات مكان أصبع اليد ويوجد لمعة في يدك مكان الملمس لأن منتجات الألبان واحدة من أفضل المرطبات على وجه الأرض، مشيرًا إلى أنه يمكن شم رائحة الأصالة الخاصة بالذبدة الطبيعية.

ولفت إلى أنه بعد أكل الزبدة البلدي يشعر الإنسان براحة ولكن في الخليط يمكن أن تشعر بمغص في منطقة البطن، مع وجود آثار دهنة على الشفاه.

وعن كيفية إنتاج الزبدة البلدي في المصنع قال عبد الناصر، أن ذلك يتم من خلال الخض والفرز الآلي للألبان وآخذ القشطة بالتخمير بعد البسترة وتخمير مثل الزبادي وبعد ذلك يتم الخض بالمكن وليس يدوي بـ "الأربة الفلاحي"ـ وتصل نسبة التصافي إلى 82%.

وجاءت أسعار الزبدة البلدي الطبيعي البقري بـ 270 جنيها للكيلو، وفي المعرض يتم بيعها بـ 250 جنيها، والزبدة الجاموسي بـ 280جنيها للكيلو وفي المعرض بـ 260 جنيها، أما القشطة الطبيعي المركزة 125 جنيها للنصف كيلو والجبنة القديمة الصعيدي المعتقة بـ 140 جنيها للكيلو.

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