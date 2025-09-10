أحمد عبد الوهاب: الكوميديا تشمل كل عناصر الإبداع وهي أصعب الأنواع التمثيلية أداء

تحدث الممثل والمؤلف أحمد عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لفيتو عن أسباب ارتباط اسمه بالقالب الكوميدي سواء بالأعمال التليفزيونية أو السينمائية.

تصريحات الفنان أحمد عبد الوهاب

وقال عبد الوهاب: إن الكوميديا أصعب الأنواع التمثيلية أداء بلا منازع، فالكوميديا تشمل كل عناصر الإبداع، ولا يمكن أن تضحك دون موقف درامي، فالقالب الكوميدي على عكس غيره يحمل فى طياته تحديا كبيرا لدي المبدع سواء أكان ممثل ام الطواقم الفنية وراء الكاميرات، فهي قالب أما أن ينجح بشدة ويرفع شأن صانعيه بشدة وأما الفشل الجماهيري الساحق، فالكوميديان، وأنا مغرم بالأعمال الكوميدية وأجد فيها الراحة التامة أكثر من الأداء الدرامي رغم أنني حرصت على تقديمه فى أكثر من عمل بالسينما والتليفزيون والمسرح، إلا أنني اعتبر الكوميديا الأساس لأي عمل فني.

وتابع حديثه أنا أيضا منفتح على تقديم أى دور فني يشتمل على الجودة والصنعة الفنية المميزة حتى يرتفع به أرشيفى بالوسط الفني.. وهناك قائمة طويلة من النجوم تعاونت معها وبرز اسمي برفقتهم وبفضلهم، فلم تقتصر القائمة على السقا وكريم وأكرم وماجد، وانما لدي تجارب مع أغلب نجوم الصف الأول حاليا أن لم يكن جميعهم إلا قليل، فمشاركتي رفقة النجمة يسرا بمسلسل 1000حمدلله على السلامة كانت وش الخير والسعادة لي وبداية معرفة الجمهور العربي بى كممثل وليس مؤلف فقط، كذلك كان ظهور رفقة أسماء جلال وهشام ماجد بمسلسل أشغال شقة بموسميه الأول والثاني اضافة لى.

واختتم أحمد عبد الوهاب حديثه ب: من أقوى التجارب الفنية التي أفخر بكونها فى أرشيفي هو مسلسل الحشاشين رفقة كريم عبدالعزيز، أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب فكان هذا العمل بمثابة درس تمثيلي وورشة حقيقية في صناعة الفن من حيث التمثيل والكتابة والإخراج، فجميع عناصر العمل كانوا نجوما.

والقائمة تطول لتشمل على ربيع، أحمد فهمي، محمد ممدوح، أمينة خليل، أشرف عبدالباقي ودنيا سمير غانم ووفقني الله على التعاون معهم أكثر من مرة فى أعمال ناجحة بالتليفزيون والمسرح.

و سيطر اسم الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب بقوة خلال الفترة الأخيرة بالشاشتي الصغيرة والكبيرة خلال مشاركته المتميزة بالأداء التمثيلي أو بجودة الكتابة لعشرات الأعمال الكوميدية، وبرز اسمه بقوه أثناء إدراجه بالأدوار التمثيلية الدرامية وتميزه في تقديمها جانبا إلى جانب قدرته على لعب الأدوار الكوميدية، ومن أقوى الأعمال الذي استطاع عبدالوهاب أن يخطف بها قلوب المتابعين وأن يشكل قاعدة جماهيرية بالوطن العربي هي؛ مسلسل أشغال شقة، البيت بيتي، عالماشي،الحشاشين وفكرة بمليون جنية، وغيرها من الأعمال الناجحة.

