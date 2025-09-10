الإمارات تمنع إسرائيل رسميا من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي بسبب قطر

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت إخطارًا رسميا إلي وزارة الدفاع الإسرائيلية يفيد بعدم مشاركة شركات الأمن الإسرائيلية في المؤتمر الأمني الدولي المقرر عقده في دبي.

خطوة إماراتية لافية بعد عملية “قمة النار”

القرار الإماراتي جاء بعد يوم واحد فقط من محاولة اغتيال قيادات في حركة حماس بالدوحة ضمن العملية الإسرائيلية التي حملت اسم “قمة النار”. ورغم أن أبو ظبي بررت الخطوة بـ “اعتبارات أمنية”، إلا أن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا أن السبب الحقيقي يرتبط مباشرة بالهجوم على قطر.

دعم إماراتي متزايد للدوحة

التقرير أشار أيضا إلي أن هذا التطور جاء بعد زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد إلي قطر لإظهار الدعم، مع توقع وصول ولي العهد الأردني الأمير الحسين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تعكس تضامنًا إقليميًا مع الدوحة.

ضربة للعلاقات الأمنية

يعد مؤتمر دبي واحدًا من أبرز الفعاليات الأمنية العالمية، حيث اعتادت دولة الاحتلال على عرض تقنياتها الدفاعية والأمنية فييه منذ سنوات، إلي جانب مشاركة كبريات الشركات الدولية، وتعتبر خطوة الإبعاد هذه تراجعًا في حضور إسرائيل على الساحة الأمنية بالمنطقة.

