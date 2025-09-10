الصلاة أنقذت قادة حماس، تفاصيل خبر مفبرك نشر على حساب مأخوذ من لعبة فيديو

زعمت صفحة تحمل اسم “Mossad Commentary” على منصة “إكس”، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات حركة حماس في قطر فشل في اغتيال قادة الحركة، لأنهم غادروا قاعة المفاوضات الرئيسية لأداء صلاة الظهر.

صورة قديمة لقادة حماس وتفسيرات مشكوك فيها

الحساب، الذي ظهر لأول مرة عام 2016 وغير اسمه إلى “Mossad Commentary” مع بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، نشر صورة قديمة لـ قادة حماس وهم يؤدون الصلاة في الدوحة، زاعمًا أنها تعكس سبب نجاتهم من محاولة الاغتيال.

رواية الحساب عن فشل العملية الإسرائيلية

وبحسب المنشور، فإن الأجهزة الإسرائيلية اعتمدت على إشارات من هواتف قادة حماس التي تركت في قاعة الاجتماعات، بينما كان القادة قد انتقلوا لغرفة أخرى للصلاة. وأضاف أن توقيت الضربة جاء وقت العصر بينما كان المستهدفون قد غادروا بالفعل.

تحقيق “بي بي سي” يفند الادعاءات

غير أن تحقيقا أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، بتاريخ 15 أكتوبر 2023 كشف أن الحساب لا يتبع جهاز الموساد ولا أي جهة رسمية في إسرائيل، مؤكدًا أن معظم ما ينشره مضلل أو غير صحيح. وأشار التحقيق إلى أن الحساب سبق أن نشر مقاطع فيديو على أنها من معارك غزة، لكنها اتضح لاحقًا أنها مأخوذة من لعبة الفيديو “Arma3”.

التضليل عبر “إكس”

وبين التحقيق أن “Mossad Commentary” يعتمد على نشر كم كبير من الأخبار المجهولة المصدر، ما ساهم في تضليل متابعين عاديين وحتى بعض الصحفيين، الذين ظنوا أن الحساب يدار من قبل خبراء إسرائيليين في المجال الأمني.

