زعيم المعارضة الإسرائيلية: الهجوم في قطر بعيد تماما عن الحكمة والاستراتيجية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مساء اليوم الأربعاء، بأن الهجوم في قطر بعيد تماما عن الحكمة والاستراتيجية.

نتنياهو يوجه رسالة صادمة لـ قطر بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة

في سياق متصل، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، رسالة إلى قطر قال فيها: "أقول لقطر وكل البلدان التي تؤوي الإرهابيين على أراضيها بأن تطردهم أو تقدمهم للعدالة وإلا سنتولّى ذلك بأنفسنا"، على حد تعبيره وذلك بدلا من أن يقدم اعتذاره عن الهجمات.



هجوم إسرائيل إجرامي ويهدد أمن قطر

وأكد الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، خلال اتصال هاتفي تلقاه من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أن قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

وأعلن الديوان الأميري بقطر، أن تميم بن حمد، أمير قطر، تلقى اتصالا من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أكد فيه أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هو عمل إجرامي، ويهدد أمن قطر والمنطقة برمتها.

وكان أمير قطر تلقى اتصالات مماثلة من ولي العهد السعودي، والرئيس الأمريكي، وأمير الكويت، ورئيس الإمارات، وملك الأردن، والرئيس المصري، والرئيس التركي، والرئيس الصومالي، والرئيس السوري، والرئيس الموريتاني، والرئيس الإيراني، والرئيس العراقي، والرئيس الإندونيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس وزراء باكستان، ورئيس وزراء بريطانيا، والمستشار الألماني.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية في سنغافورة اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في الدوحة، يعد انتهاكا صارخا لسيادة قطر.

سنغافورة تعلن تضامنها مع قطر

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن متحدث باسم الوزارة قوله: "إن سنغافورة تتضامن مع قطر"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يعد عملا خطيرا يقوض المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في أعقاب الهجوم، نصحت سفارة سنغافورة في الدوحة رعاياها المتواجدين هناك بتوخي الحذر، وتجنب السفر غير الضروري، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وكانت إسرائيل شنت غارة جوية أمس الثلاثاء، على مقر حماس في الحي الدبلوماسي بالدوحة، في الوقت الذي كان من المقرر عقد اجتماع داخله لمسئولي الحركة لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.

وسارع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إعلان مسئوليته عن الغارة، قائلا "إسرائيل بادرت بها ونفذتها، وإسرائيل تتحمل مسئوليتها الكاملة".

