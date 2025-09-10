بمشاركة 4 مصريين، فيزبريم يخسر أمام ألبورج في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

كرة اليد، خسر فيزبريم المجري بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، أمام نظيره ألبورج الدنماركي بنتيجة (28-32)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي 2025/2026.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة 4 لاعبين مصريين مع فريق فيزبريم المجري وهم، علي زين وأحمد عادل وأحمد هشام دودو ويحيى الدرع.

ويقود فيزبريم المجري المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، والذي تولى مؤخرا مهمة تدريب المنتخب الوطني لكرة اليد، خلفا لمواطنه كارلوس باستور.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين المتواجدين بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم كلا من،

يحيى خالد - باريس سان جيرمان

عبد الرحمن فيصل - باريس سان جيرمان

يحيى الدرع - فيزبريم المجري

علي زين - فيزبريم المجري

أحمد عادل - فيزبريم المجري

أحمد هشام دودو - فيزبريم المجري

