المخالف سيتم غلقه، نائب محافظ الدقهلية يتفقد مصانع الأعلاف بجمصة

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعا مع بعض المستثمرين لمناقشة واستعراض آليات قيام أصحاب المصانع والمطاحن المخالفة بتقديم خطة لتوفيق الأوضاع، والقضاء على المخالفات البيئية بمصانعهم خلال مدة محددة، يتم خلالها تلافي كافة الملاحظات والسلبيات، الواردة بالتقارير البيئية خلال المدة المسموح بها وإلا سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين.

نائب المحافظ يعقد اجتماعا مع بعض المستثمرين أصحاب مصانع الأعلاف والمطاحن بالمنطقة الصناعية بجمصة

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لتعظيم الاستثمار ودعم المستثمرين، وإتاحة المجال أمام خلق استثمارات جديدة وتعظيم المشروعات القائمة، في إطار الإجراءات القانونية اللازمة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

إيقاف العمل بالمصانع المخالفة

وأوضح نائب المحافظ أن الإجراءات المحتملة تتمثل في إيقاف العمل بالمصانع المخالفة، والتي تمثل خطرا جسيما وفقا للمادة ٢٢ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وجهاز شئون البيئة وجهاز المنطقة الصناعية بجمصة وذلك للحفاظ على المنطقة والمدن الجديدة المجاورة مثل المنصورة الجديدة والشيخ زايد و١٥ مايو ومدينة جمصة من التلوث البيئي.

المخالف هيغلق …نائب محافظ الدقهلية يتفقد" بعض مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بجمصة

وفي السياق نفسه تفقد "العدل" بعض مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بجمصة، والتأكيد على ماتم التوجيه به بالإجماع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من قبل المصانع المخالفة لتقليل التلوث البيئي تدريجيا حتى منعه نهائيا، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية بنطاق المرحلة الرابعة والخامسة.

حضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الدقهلية، وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل جهاز شئون البيئة بالدقهلية، ومدير ووكيل الاستثمار بالمحافظة، وبعض المستثمرين أصحاب مصانع الأعلاف والمطاحن بالمنطقة الصناعية بجمصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.