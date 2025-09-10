الصحفيون المؤقتون يقدمون مقترحا لتطوير المحتوى في الصحف القومية

تقدم الصحفيون المؤقتون بمقترح لتطوير المحتوى الصحفي بالمؤسسات الصحفية القومية، باعتبارهم اللبنة الأساسية لبناء تلك المؤسسات والنهوض بها في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتغيرات المتسارعة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل الصحفي.

وعبر الصحفيون المؤقتون عن استيائهم من تهميش المسئولين لهم سواء بإعطائهم حقهم فى التعيين أو المشاركة في جلسات تطوير المحتوى، على الرغم من نداء الرئيس السيسى بضرورة الاعتماد على الكوادر الشابة، موضحين أنهم من سيقومون بتنفيذ الخطط المطروحة كونهم يحملون على عاتقهم تطوير المؤسسات الصحفية القومية بعد إحالة الكثير من كبار الصحفيين للمعاش.

وأشاروا إلى أنهم قادرون على مخاطبة الأجيال الشابة فهم الأقرب سنا لهم داخل المؤسسات، مطالبين بضرورة تنفيذ قرار تعيينهم لأنهم جزء أساسى من المنظومة الإعلامية ويتم الاعتماد عليهم فى تقديم كافة أشكال العمل الصحفي.

وأكدوا أن الصحف القومية لم تهتم بشكل كافٍ بالتكنولوجيا في تقديم المحتوى، موضحين ضرورة فتح المجال للصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، لتقديم برامج مرئية ومسموعة على منصات التواصل الاجتماعي بلغة سهلة ورصينة، وإعطائهم الفرصة في إعداد المحتوى وفقًا لرؤيتهم للواقع.

وأشاروا إلى أن الهدف من ذلك هو اكتشاف المواهب المدفونة داخل المؤسسات وتقديمها للمجتمع الإعلامي، وتقديم محتوى يخاطب الأجيال الجديدة، على أن توفر المؤسسات الاستوديوهات والمونتاج والتسويق.

وشددوا على ضرورة خلق تواصل مباشر مع الجمهور من خلال فتح قنوات مرئية على وسائل التواصل الاجتماعي تقدم صحافة المواطن بضوابط واضحة.

وأكدوا أن الصحف والمجلات ستظل بلا جمهور ما دامت تقدم نفس المحتوى المنشور على المنصة الرقمية "الموقع"، لذا يقترحون أن يظل المحتوى الإخباري مرتبطًا بالموقع فقط، بينما تهتم الصحف المطبوعة بالأخبار الحصرية وتحليل الأخبار والتحقيقات الفعالة التي تهم المواطن المصري.

وأضافوا أنه من الضروري فتح الباب لاستكتاب الكتاب الموهوبين والأكثر شهرة لنشر مقالاتهم، مما يعطي ثقلًا وانتشارًا أكبر للصحف المطبوعة، مشيرين إلى إعادة الاعتبار لفن الكاريكاتير الذي يُعد رأيًا مهمًا وأكثر تأثيرًا ومحببًا لدى الجمهور.

ووجه الصحفيون المؤقتون الشكر للرئيس السيسي لرؤيته الثاقبة للواقع وتوجيهه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري وتأكيده على ضرورة تحديث المؤسسات الصحفية القومية والاعتماد على الكوادر الشابة.

