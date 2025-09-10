تأجيل احتفالية تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين إلى 18 سبتمبر

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، تأجيل موعد احتفالية تكريم أبناء وبنات الصحفيين المتفوقين دراسيًا إلى يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، بدلًا من السبت 13 سبتمبر، مع الالتزام بنفس المواعيد التفصيلية للفقرات الثلاث:

▪️من 4 إلى 6 مساءً: تكريم طلاب الصف السادس الابتدائي (عام وأزهر).

▪️من 6 إلى 8 مساءً: تكريم طلاب الشهادة الإعدادية (عام وأزهر).

▪️من 8 إلى 10 مساءً: تكريم طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وخريجي الجامعات والمعاهد العليا وحملة الماجستير والدكتوراه.

ويأتي هذا التأجيل بعد إعادة فتح باب التقديم لمدة ثلاثة أيام إضافية، استجابةً لطلبات العديد من الزملاء وحرصًا من النقابة على تمكين جميع أبناء الصحفيين من المشاركة، وكذلك لإتاحة الفرصة للرعاة للمساهمة بما يضمن خروج الحفل في أبهى صورة.

كما أعلنت اللجنة عن نشر الكشوف النهائية بأسماء المكرمين، والتي تشمل الطلاب الذين تم قبول أوراقهم خلال فترة التقديم الأخيرة، على أن يتم الإعلان عنها في مطلع الأسبوع المقبل، مع التأكيد على أهمية التزام الطلاب وأسرهم بالحضور في المواعيد المحددة لضمان انتظام الفقرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.