جيش الاحتلال: نعتزم تكثيف هجماتنا على مدينة غزة في الأيام المقبلة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء: "نعتزم تكثيف هجماتنا على مدينة غزة في الأيام المقبلة".

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 53 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 38 بمدينة غزة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 41 شهيدا و184 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 64656 شهيدا والمصابين إلى 163503 منذ 7 أكتوبر 2023.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق فى قطاع غزة.

قصف طائرة مسيرة للاحتلال

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تأوي نازحين فى شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

استشهاد طفل وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين

وأضافت أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.