مدبولي يكشف خطة الحكومة تجاه العقارات الآيلة للسقوط ومصير سكانها

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة بشأن العقارات المتقادمة والايلة للسقوط في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، أن العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط صدر لها قرارات إزالة كليا لأنها غير صالحة إنشائيا وسنحصر كل تلك المباني، مع التذكير بأن عددا كبيرا منها تم إزالتها ولكن لا يزال هناك عدد كبير يقطنه عدد كبير من الأسر المصرية، والمحافظات ستبدأ في ترميم العقارات التي بحاجة الي الترميم والهدف تأمين أراوح الأسر قبل سقوط العقار للحفاظ على حياتهم وأمنهم.

وتابع:"لو العقار وقع وحدثت حالات وفاة وإصابات في النهاية هو مواطن مصري، ولكن التخوف للمواطن إنه لو طلع مش هيرجع تاني، احنا بنطمنه بوجود بديل له أو توضيع مادي مناسب لإيجاد بديل فوري للوحدة السكنية، وهذه هي رؤية الحكومة بعد القضاء على المناطق غير الامنة، وسنقوم بعمل برنامج للتعامل مع العقارات الايلة للسقوط، أما العقارات التي يمكن ترميمها سنتحرك بسرعة لترميمها قبل سقوطها، وبالتالي سنتحرك لحصر العقارات التي بحاجة الي ترميم أو إزالة".

في سياق اخر أوضح “مدبولي”: نجتمع مع شركات كبيرة في مصر لتوطين صناعة انتاج مكونات الطاقة المتجددة في مصر، وجلسنا مع شركات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مع انطلاق وبدء ألواح الطاقة الشمسية ونحاول الاسراع بتنفيذ مشروعات مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة والمساهمة في تقليل من فاتورة الوقود والغاز.



ولفت: هناك نمو في الصادرات المصرية بحوالي 20% هذا العام ونحاول الحفاظ على هذا المعدل بصورة مستدامة خلال الـ 5 سنوات المقبلة وزيادتها بما يخدم السردية الوطنية الاقتصادية



