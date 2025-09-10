مدبولي يزف بشرى سارة بشأن التضخم والاكتشافات البترولية

زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشرى سارة للمواطنين بشأن معدلات التضخم، مؤكدًا تراجع التضخم ووصوله إلى 12%، بالتزامن مع إطلاق السردية الاقتصادية التنموية لمصر هذا الأسبوع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بالعاصمة الإدارية: “سنبدأ تدريجيا الاعتماد على الإنتاج المحلي من الوقود والغاز خلال الفترة المقبلة، ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد البترولية”.

وأشار إلى زيادة الاكتشافات الغازية والبترولية، ومؤخرًا كان هناك اكتشاف بترولي في الصحراء الغربية.



