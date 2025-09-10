الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يزف بشرى سارة بشأن التضخم والاكتشافات البترولية

الاكتشافات البترولية
الاكتشافات البترولية

زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشرى سارة للمواطنين بشأن معدلات التضخم، مؤكدًا تراجع التضخم ووصوله إلى 12%، بالتزامن مع إطلاق السردية الاقتصادية التنموية لمصر هذا الأسبوع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بالعاصمة الإدارية: “سنبدأ تدريجيا الاعتماد على الإنتاج المحلي من الوقود والغاز خلال الفترة المقبلة، ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد البترولية”.

 

وأشار إلى زيادة الاكتشافات الغازية والبترولية، ومؤخرًا كان هناك اكتشاف بترولي في الصحراء الغربية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى رئيس الوزراء الاكتشافات البترولية التضخم تراجع التضخم

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads