الخميس 11 سبتمبر 2025
مروة ناجي: كل سيدة شاطرة فى بيتها هى ست الستات (فيديو)

مروة ناجي، فيتو
مروة ناجي، فيتو

قالت المطربة مروة ناجي، إن كل ست شاطرة فى بيتها، فهى ست الستات، موضحة: "تعلمت من والدتي الصبر والكفاح، فهي كانت تعمل وكانت تهتم بنا كأسرة وباقي العائلة".


وأضافت خلال لقائها ببرنامج " 6 ستات "، المذاع على فضائية "dmc" تقديم الإعلامية جاسمين طه: " ترتيبي رقم 3 فى أخوتي، وكنت طفلة شقية، جدا، وكنت أمارس لعبة كرة القدم، والجودو، والسباحة، فى فصل الصيف".


واوضحت: " طول عمرى سلوكي فى الدراسة منضبط، وزوغت من المدرسة مرة واحدة فى حياتي كتجربة، وكان عندي شغف للتعرف على احساسي فى حالة التزويغ من الدراسة".


وتابعت: " الصدفة هى التى كشفت موهبتي الغنائية، وذلك كنت فى الصف الرابع الأبتدائي، وذلك خلال الحفل السنوي الذى كان يقام على مستوى الجمهورية لكافة المدارس وكانت مدرسة الموسيقى تبحث عن صوت لغناء أوربيت فى الحفل، ومن ذلك الحين اكتشفت موهبتي الغنائية".
 

