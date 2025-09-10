مروة ناجي: كل سيدة شاطرة فى بيتها هى ست الستات (فيديو)

قالت المطربة مروة ناجي، إن كل ست شاطرة فى بيتها، فهى ست الستات، موضحة: "تعلمت من والدتي الصبر والكفاح، فهي كانت تعمل وكانت تهتم بنا كأسرة وباقي العائلة".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج " 6 ستات "، المذاع على فضائية "dmc" تقديم الإعلامية جاسمين طه: " ترتيبي رقم 3 فى أخوتي، وكنت طفلة شقية، جدا، وكنت أمارس لعبة كرة القدم، والجودو، والسباحة، فى فصل الصيف".



واوضحت: " طول عمرى سلوكي فى الدراسة منضبط، وزوغت من المدرسة مرة واحدة فى حياتي كتجربة، وكان عندي شغف للتعرف على احساسي فى حالة التزويغ من الدراسة".



وتابعت: " الصدفة هى التى كشفت موهبتي الغنائية، وذلك كنت فى الصف الرابع الأبتدائي، وذلك خلال الحفل السنوي الذى كان يقام على مستوى الجمهورية لكافة المدارس وكانت مدرسة الموسيقى تبحث عن صوت لغناء أوربيت فى الحفل، ومن ذلك الحين اكتشفت موهبتي الغنائية".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.