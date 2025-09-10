الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كارمن سليمان تعلن موعد طرح آخر أغنيات ألبومها الجديد "أصح غلطة"

كارمن سليمان، فيتو
كارمن سليمان، فيتو

تستعد المطربة كارمن سليمان، لطرح آخر أغنيات ألبومها الجديد بالتزامن مع نهاية فصل الصيف تحت إسم “أصح غلطة”.

ونشرت كارمن صورة من بوستر أغنيتها الجديدة أصح غلطة للكشف عن موعد طرحها المقرر له غدا الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء عبر متاجر الموسيقى المختلفة وموقع يوتيوب.

ألبوم كارمن سليمان الجديد

ومؤخرا، طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها بعنوان “الدنيا رايقة” عبر قناتها على يوتيوب وكافة منصات الموسيقى.

والأغنية من ألبوم كارمن سليمان الجديد “أصح غلطة” والذي يضم 10 أغنيات متنوعة، هي: فيك حيل تكدب، الدنيا رايقة، صعبتها ع اللي بعدي، يا زعلانين، عمر تاني، طبطب عليا، إنت وبس، أناني إنت، أصح غلطة.

ألبوم كارمن سليمان الجديد

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع عدد من أبرز صناع الموسيقى في مصر، من بينهم: توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.

