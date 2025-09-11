الأنبا برسوم العريان، قديس صاغ بالصلاة أسطورة مواجهة الثعبان والاضطهاد

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، الذي تنيح سنة 1033 للشهداء الأبرار، بعدما قضى عمره في الزهد والنسك والصلاة ومقاومة الاضطهاد.

قصة الأنبا برسوم العريان

ولد الأنبا برسوم في القاهرة لأسرة عُرفت بالمكانة والوجاهة، فكان والده "مفضل" كاتب الملكة شجرة الدر، أما والدته فمن عائلة التبان. غير أن القديس اختار طريق الفقر الاختياري والتجرد بعد وفاة والديه، تاركًا ما استولى عليه أقاربه من ميراثه، ليعيش خمس سنوات في البرية متحملًا قسوة الحر والبرد مكتفيًا بعباءة صوف، مقتديًا بالقديس الأنبا بولا أول السواح.

وانتقل إلى مغارة بكنيسة القديس مرقوريوس أبي السيفين حيث قضى عشرين عامًا في الصوم والصلاة بلا انقطاع. وتشير السيرة الكنسية إلى معجزة لافتة في حياته حين واجه ثعبانًا هائلًا داخل المغارة، فانتصر عليه بالصلاة ورسم الصليب حتى استأنس الحيوان وصار مطيعًا له، في مشهد يروى على أنه برهان على قوة الإيمان.

لاحقًا، صعد القديس إلى سطح الكنيسة حيث ظل نحو خمس عشرة سنة أخرى، مواصلًا حياة النسك حتى اسود جلده من كثرة العبادة. وفي فترة حكمه، تعرض المسيحيون لاضطهاد قاسٍ أُغلقت فيه الكنائس وأُجبروا على ارتداء العمائم الزرقاء، بينما رفض هو التخلي عن عمامته البيضاء رغم الضرب والسجن. وقد شهد له المعاصرون أن قوة الله كانت تسانده، فصار موضع زيارة الأمراء والقضاة الذين هابوا أن يجبرونه على تغيير زيه.

واستمر الأنبا برسوم العريان في حياته الروحية حتى بلغ ستين عامًا، تنيح بعدها في دير شهران حيث دُفن جسده. ويُذكر اليوم باعتباره أحد أبرز رموز الرهبنة القبطية في القرن الثالث عشر، وقدوة في الصبر والنسك ومقاومة المحن.

