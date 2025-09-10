من عاش بالمكر مات بالفقر!

لا تندم إن عاملت الناس بصفاء قلب ونقاء نية، فالله لا يضيع خالص النوايا. وفي عالمنا اليوم يثور سؤال: ماذا خسر المجتمع حين تراجع هذا المعدن النفيس؟

لقد خسرنا روح التعاون التي كانت تصنع التكافل، وخسرنا الثقة التي كانت تربط القلوب قبل العقود، واليوم، أينما التفتَّ وجدت أنانية تلتهم كل فضيلة، وسوء ظن ينهش العلاقات، وجفاء يقطع أواصر القربى، وعنفًا يستباح به كل شيء.



فمن المسئول عن هذا التحول؟ هل هو البيت الذي قصَّر في التربية؟ أم المدرسة التي اكتفت بالمناهج الجافة؟ أم الإعلام الذي لمع صورة الانتهازية وقدمها بطولة؟ أم أننا جميعًا شركاء بالصمت والتغاضي والتبرير؟



إن السؤال الأخطر: هل يمكن لمجتمع تُستبدل فيه القيم بالدهاء، ويُرفع فيه الماكر فوق النزيه، أن ينهض أصلًا؟ أي قوة تستطيع أن تبني وطنًا إذا كانت لبناته من غش وخداع ومصالح ضيقة؟



لقد كانت الأخلاق درعًا واقيًا لنا، فلما خلعناها انكشفت صدورنا لكل ضربات الحياة. وما نراه اليوم من اضطراب اجتماعي وعنف لفظي ومادي ليس إلا الثمرة المرة لتهاوننا في حفظ تلك المكارم.

إن عودة الأخلاق ليست ترفًا، بل ضرورة وجودية. فإما أن نعيد الاعتبار للطيبة والصدق والأمانة، أو نستعد لنتائج أكثر قسوة مما نعيشه اليوم.



يكفى أن الله يرى خالص نواياك وعلى نياتكم ترزقون ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية، ومن عاش بالمكر مات بالفقر.

لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا راحة في الدنيا، ولا راد لقضاء الله وقدره، ولا سلامة من ألسنة الناس، فلماذا نفرط في راحة البال لنغرق في التعاسة والشقاء لاشباع نزوات طائشة أو استجابة لنزغات جامحة تنسج الأوهام وتغتال البراءة والسلام؟!

