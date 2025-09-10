مدير مديرية الصحة بالدقهلية يطالب برفع كفاءة وحدات الرعاية والالتزام بأهداف "الألف يوم الذهبية"

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الـصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات المعنية، تناول خلاله عددًا من الملفات الحيوية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من بينها الخطة العاجلة ومتابعة مؤشرات المناطق الحمراء إلى جانب رفع كفاءة الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة وتعزيز رعاية الأمومة والطفولة، حيث أكد وكيل الوزارة أن "المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء هي السبيل الأهم لضمان جودة العمل وتطويره بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين المنظومة الصحية".

رفع كفاءة وحدات الرعاية الأساسية

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة رفع مستوى النظافة العامة داخل الوحدات بما يشمل الحوائط والأرضيات والأثاث، مشيرًا إلى أن بيئة العمل النظيفة تعكس جودة الخدمة الصحية المقدمة.

كما أكد على الالتزام بالزي الرسمي للأطباء والتمريض باعتباره مظهرًا حضاريًا وانعكاسًا للانضباط الإداري.

ووجّه بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة البصمة بجميع الوحدات قبل نهاية الشهر الجاري، بجانب الاهتمام بترتيب الغرف وفق خط سير واضح للمريض وتوفير أماكن انتظار لائقة مزودة بشاشات ديجيتال لتسهيل الخدمة على المنتفعين. كما شدد على التعامل الفوري مع الرواكد من خلال تخصيص مخازن منظمة، والمتابعة المستمرة للأسطح والمخازن.

دعم خطة تنمية الأسرة

وفي ملف تنمية الأسرة، ناقش الاجتماع آليات جذب المنتفعات لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، مع تكثيف الحملات والقوافل الصحية الإنجابية.

وأكد وكيل الوزارة على رفع نسبة صرف الوسائل وحصر العمليات القيصرية بالقطاعين الحكومي والخاص بشكل شهري، بالإضافة إلى سد العجز في عيادات تنظيم الأسرة عبر توسيع التعاقدات مع الأطباء.

الالتزام بأهداف "الألف يوم الذهبية"

وفي إطار المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، شدد الدكتور حمودة الجزار على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف المبادرة في جميع الوحدات والمنشآت الصحية، مؤكدًا أن تطبيق "الساعة الذهبية الأولى" بعد الولادة يمثل خطوة أساسية لحماية حياة الأمهات والأطفال.

وأكد كذلك على دعم الرضاعة الطبيعية وتطوير مهارات التعامل مع حديثي الولادة بما يسهم في خفض معدلات الوفيات وتحسين جودة الخدمة.

كما أشار إلى أهمية رفع كفاءة غرف المشورة داخل المستشفيات، مع تدريب 8 ممرضات بكل مستشفى لتقديم المشورة الأسرية بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، في مجالات تنظيم الأسرة والدعم الصحي والرضاعة الطبيعية.

تعزيز رعاية الأمومة والطفولة

وفي ملف الأمومة والطفولة، وجّه وكيل الوزارة بضرورة توافر جميع الأدوية الأساسية الخاصة بالحوامل مثل الفوليك أسيد وأدوية علاج الأنيميا، مشددًا على أن هذه الأدوية يجب أن تكون متاحة بشكل دائم لضمان متابعة الحمل بصورة آمنة. كما أكد على الالتزام بالبروتوكولات الطبية الدقيقة في متابعة الحوامل، بما يشمل المراجعة الشهرية للحمل العادي، والمتابعة كل أسبوعين للحمل عالي الخطورة، وإجراء سونار على الأقل مرة واحدة خلال فترة الحمل.

تطوير خدمات الحضانات

أما في ملف الحضانات، فقد أكد الدكتور حمودة الجزار على تقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات لضمان تقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير دقيقة، مشيرًا إلى أن ذلك يرفع كفاءة العمل ويساهم في سرعة التدخل المناسب للحالات.

كما وجّه بتفعيل عيادة خارجية تابعة لقسم الحضانات لمتابعة الحالات بعد الخروج، مؤكدًا أن خفض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة يمثل أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على أن العمل بروح الفريق والتنسيق الكامل بين الإدارات هو الضمان الحقيقي لتحقيق المستهدفات القومية بقطاع الصحة، قائلًا: "خدمة صحية آمنة وفعّالة تليق بمواطني الدقهلية هي هدفنا الأول، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التزام الجميع بخطط العمل والجهود المشتركة".

