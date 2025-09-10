عقد ورش عمل تطبيقية حول مجالات جائزة خليفة التربوية بدورتها الـ19

أكدت الدكتورة رحاب محمود منسق عام جائزة خليفة التربوية بمصر ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية قررت البدء في تنظيم ورش العمل التطبيقية للدورة الـ 19 للجائزة (2025-2026) بمشاركة عدد من المتخصصين والفائزين السابقين، بهدف تعريف المشاركين في الوطن العربي بمجالات الجائزة وتعليمات الترشح، وتقام ورش العمل التطبيقية عبر تقنية الاتصال المرئي زووم، مع تقديم شهادات مشاركة للحضور، ويمكن التسجيل عبر الروابط المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة.

مواعيد ورش العمل بجائزة خليفة التربوية، فيتو

وأشارت الدكتورة رحاب محمود منسق عام جائزة خليفة التربوية بمصر، إلى أهمية برنامج ورش العمل التطبيقية التي تنظمها أمانة الجائزة، لما تمثله من جسر للتواصل وتبادل التجارب بين المتقدمين للجائزة في قطاع التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي وبين الفائزين السابقين والمتخصصين من المحكمين.

وقالت الدكتورة رحاب محمود: إن برنامج ورش العمل عبر تقنية زووم يستهدف المتقدمين لجوائز الدورة الحالية أو الراغبين في التقدم للجائزة في المجالات المطروحة، داعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية والباحثين التربويين إلى المشاركة في ورش العمل التطبيقية والتي تعقد باللغة العربية عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”.

وأشارت منسق عام جائزة خليفة التربوية بمصر إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل تطبيقية يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 سبتمبر الجاري في مجالات البحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات التعليمية المبتكرة، وهي من ضمن مجالات الجائزة.

مجالات جائزة خليفة التربوية في دورتها التاسعة عشر

وكانت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أطلقت فعاليات دورتها التاسعة عشرة 2025 – 2026 متضمنة 10 مجالات موزعة على 17 فئة على المستويين العربي والدولي، وبدأت في استقبال طلبات المرشحين، عبر الموقع الإلكتروني ليستمر تلقي الطلبات حتي 31 ديسمبر 2025.

وحول المجالات المطروحة في الجائزة، فهي تشمل: مجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع محليا وعربيا، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز )، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة المعلم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محليا وعربيا)، ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز )، ومجال البحوث التربوية (فئة البحوث التربوية)، ومجال التأليف التربوي للطفل (فئة الإبداعات التربوية، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل)، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب).

