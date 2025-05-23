مركز جمال عبد الناصر الثقافي يناقش "أدب الطفل في مرحلة الذكاء الاصطناعي" غدًا

أعلن مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لقطاع التنمية الثقافية عن عدد من الفعاليات بحضور الكاتب والأديب إيهاب القسطاوي، مدير كرسي الألكسو في خدمة الطفولة، وذلك غدًا السبت الموافق 24 مايو 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر المركز.

فعاليات مركز جمال عبد الناصر

وتتضمن الفعالية برنامجًا ثقافيًا وتربويًا موجهًا للأطفال وأولياء الأمور والمربين وكل المهتمين بأدب الطفل، ويتكون البرنامج من فقرتين رئيسيتين:

1. ورشة تفاعلية بعنوان: “بيئتنا مسؤوليتنا”

تستهدف الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، وتهدف إلى توعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة ودورهم الفعّال في حمايتها، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية وإبداعية ممتعة، تبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً.

2. لقاء مفتوح وحوار بعنوان: “أدب الطفل في مرحلة الذكاء الاصطناعي”

يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أدب الطفل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويتناول كيفية مواكبة الأدب لمتطلبات المرحلة الحديثة المتأثرة بالذكاء الاصطناعي، ويشارك في النقاش نخبة من التربويين وأولياء الأمور والمهتمين بثقافة الطفل. يبدأ اللقاء في تمام الساعة 6:30 مساءً.

إيهاب القسطاوي

يُعد إيهاب القسطاوي من الأسماء البارزة في مجال التربية وثقافة الطفل في الوطن العربي، فهو كاتب وأديب تربوي، يشغل منصب مدير كرسي “الألكسو” لخدمة الطفولة، كرّس مسيرته الأدبية والتربوية لخدمة الطفولة وإثراء المكتبة العربية بإبداعات تعزز القيم الإنسانية والمعرفية لدى الأجيال الناشئة. وتُدرّس بعض أعماله ضمن مقررات تعليمية في عددٍ من الدول العربية، نظرًا لقيمتها الأدبية والتربوية.

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