الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لخيام النازحين بغزة

غزة، فيتو
استشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق فى قطاع غزة.

 قصف طائرة مسيرة للاحتلال

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوى نازحين فى شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

استشهاد طفل وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين

وأضافت، أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب كلية التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة.

غزة قصف الاحتلال الاسرائيلي قصف طائرة مسيرة فلسطين المستشفي المعمداني

