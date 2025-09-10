سفير إسرائيل في واشنطن يهدد باستهداف قادة "حماس" مجددا

هدد سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر، باستهداف قادة حركة "حماس" مجددًا، وذلك بعد ساعات من ضربة إسرائيلية استهدفت قيادات للحركة الفلسطينية في قطر.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن لايتر قوله "إذا لم نقض على قيادة حماس هذه المرة فسنصل إليهم في المرة القادمة".

وأضاف لايتر: "قادة حماس في الدوحة ضالعون في الهجوم الدامي على مدنيين إسرائيليين في القدس".

وتابع قائلا: "مشكلتنا ليست مع الناس في غزة أو مع القطريين، لكنها مع أولئك المرتبطين بحماس".

وشدد على أن "المفاوضات استمرت شهورا عدة، ونوّد أن تنتهي الحرب ونتوصل لاتفاق، لكن قادة حماس قتلة ويجب القضاء عليهم، ولن ينجو أي منهم مما فعلوا يوم 7 أكتوبر".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يغيّر وجه الشرق الأوسط. لقد نجحنا في إضعاف حزب الله وحماس والحوثيين وكل القوى المرتبطة بإيران".

واختتم قائلا: "نحن الآن عرضة للانتقادات، لكن إسرائيل ستتغير للأفضل والمنطقة ستكون أحسن حالا بفعل إزاحتنا لأعداء السلام وأعداء الحضارة الغربية".

وقال نتنياهو الثلاثاء إن إسرائيل استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة بشكل "مستقل بالكامل".

وذكر نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أن "العملية التي نفذت ضد كبار قادة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفًا: "إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز "الشاباك" عن تنفيذ ضربة جوية ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكدا أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن هجمات السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأوضح البيان أن الغارة سبقتها "خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية".

